Traun, Rohrbach, Sipbachzell, Freistadt, St. Goergen/Gusen: Gleich fünf Mal ist Klaus Eckel (47) in den kommenden Tagen in Oberösterreich zu sehen. Vorab sprach der in Klosterneuburg lebende Kabarettist mit den OÖN über Pointen, Corona und warum er sich von der "Apokalypsenstimmung" nicht anstecken lassen will: "Es gibt viel Gutes und man sollte die Augen darauf richten." OÖN: Herr Eckel, Sie gelten als Mann der 1000 Pointen. Wo kommen die alle her? Klaus Eckel: Aus der Alltagsbeobachtung.