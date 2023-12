Herbert Pixner rockt mit seiner Alpen-Weltmusik Burg Clam

Seine Konzerte sind binnen kürzester Zeit ausverkauft, seine Fans lieben den unverwechselbaren Sound zwischen Volksmusik, Jazz, Rock und Pop: Herbert Pixner macht im Rahmen seiner Tournee am 10. August auf der Burg Clam Station. Dabei wird der Südtiroler nicht nur sein neues Album vorstellen, sondern auch seine erweiterte Band: Neben Manuel Randi (Gitarren), Werner Unterlercher (Bass) und Ysaline Lentze (Harfe) ist 2024 auch Alessandro Trebo am Konzertflügel mit dabei.

Herbert Pixner, der nach einer Tischlerlehrer Klarinette und Steirische Harmonika studierte, ist einer der prominentesten Vertreter der neuen Volksmusik, der in seine Musik viele verschiedene Stilrichtungen einfließen lässt.

Damit hat sich der Clam-Kalender für 2024 erneut um einen Höhepunkt erweitert. Zu Gast sind: ZZ Top am 3. Juli, Take That (mit Josh. und Matteo Bocelli im Vorprogramm) am 4. Juli, Clam Rock (u. a. mit Status Quo und Uriah Heep) am 5. Juli, Wanda und Sportfreunde Stiller am 20. Juli, Herbert Grönemeyer am 26. Juli, Seiler und Speer gemeinsam mit der Folkshilfe am 27. Juli und der neue Salzburger "Jedermann" Philipp Hochmair mit seinem Stück "Jedermann Reloaded" am 9. August.

Infos zu allen Konzerten gibt es auf clamlive.at, Karten können auf oeticket.com erworben werden.

