Helmuth Häusler ist ein teuflisch guter "Judas"

Im Landestheater war der Tiroler bisher in Ostrowskis "Wald" (als Holzhändler Wosmibratow) und in Raimunds "Verschwender" (Kammerdiener Wolf) zu sehen – jedoch so intensiv und spielerisch grenzenlos wie am Donnerstag in den Kammerspielen hat man Häusler hier noch nicht erlebt. In seinem Solo "Judas" (mit dem famosen Nebojsa Krulanovic am Klavier) vertieft er den Text von Lot Vekemans zum Psychogramm des bekanntesten Verräters der Weltgeschichte, der Jesus um 30 Silberlinge verpfiffen hat.

Durch Häusler erhält Judas Stimme, Argumente, Motive. Wie im Tunnel eines darstellerischen Glücksfalls gelingt es, die Menschlichkeit dieses Kerls zu destillieren. Er spricht das Publikum direkt an und kommt einem im Dunkel bleibenden Besucher, der für seine Eintrittskarte nichts bezahlt hat, mit schlechtem Gewissen. Schuldgefühle plagen auch Judas – aber warum war Jesus bloß so feige? Weshalb kämpfte er nicht gegen die Römer? Judas wollte eben zu den Herrschern gehören, nicht zu den Unterdrückten. Oder war er Teil von Gottes Plan? Am 25. Juni ist "Judas" letztmals in den Kammerspielen zu erleben.

Artikel von Peter Grubmüller p.grubmueller@nachrichten.at