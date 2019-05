Helmut Berger wird heute 75 Jahre alt

Seinen wohl größten internationalen Erfolg erntete er mit einer Golden-Globe-Nominierung für seinen Part in "Götterdämmerung" (1969). Es war der erste Film, den der als Helmut Steinberger Geborene in der Regie jenes legendären Italieners drehte, unter dem der Sohn einer Hoteliersfamilie zum Star des europäischen Kinos der 60er und 70er aufstieg: Luchino Visconti (1906–1976).

Höhepunkt ihrer Zusammenarbeit war der Adels-Film "Ludwig II" (1973). Berger spielte den Bayern-König, Romy Schneider Elisabeth von Österreich, zusammen waren sie damals unbenommen das schönste Film-Paar Österreichs. Berger, der auch modelte, zierte als erster Mann überhaupt die "Vogue". Den Oberösterreicher, der nie einen Hehl aus seiner Bisexualität machte, verband auch eine lange, innige Liebesbeziehung mit Visconti. Nach dessen Tod kam es zur Zäsur in Bergers Leben. Der Freigeist mit dem extravaganten Jetset-Leben, der seine Sexualität frei auslebte, wurde alkoholkrank.

Damals verlor das populäre Kino Europas auch an Zugkraft. Wie bei jedem Leinwandstar war zudem die äußere, objektive Schönheit bei Berger ein Plus mit Ablaufdatum. So konnte der Ischler, der sich schon als Jugendlicher für das Theater begeisterte, seine Erfolge nicht fortführen. Er machte weniger mit großen Rollen als mit im Boulevard auch ausgewalzten Skandalen von sich reden.

Als er mit 68 Jahren ins "Dschungelcamp" ging, erzählten die Medien ihre Geschichte von Berger – "den Abstieg eines Weltstars". Er selbst sagte: "Ich will mich nur amüsieren. Ich will das Abenteuer."

Mit mehr als 70 Jahren ist er von seinem Weg vielleicht gezeichnet, lebenshungrig ist er noch immer: Gerade wurde in Cannes die Arbeit "Liberté" des renommierten Regisseurs Albert Serra prämiert. In der Hauptrolle: Helmut Berger. (nb)

Die Feierlichkeiten in Ischl

Heute, 17. 30: Enthüllung einer Büste von Helmut Berger, die ihn in seiner Rolle als Ludwig II. zeigt, Lehártheater. 18.30: Festakt, Verleihung des Kulturehrenzeichens der Stadt Bad Ischl an Berger im Theater

Morgen: Der Film „Helmut Berger, meine Mutter und ich“ im Lehár-Filmtheater (20 Uhr)