Heiteres Liebeswerben mit viel Charme bei "Oper am Klavier" im Musiktheater

Opernraritäten mit Parallelen zu aktuellen Linzer Produktionen spürt die kleine, aber feine Landestheater-Reihe "Oper am Klavier" auf. Die neue Saison eröffnete am Mittwoch Jacques Offenbachs "Pépito", wie Verdis Troubadour" (Premiere: 11. 1. 2020) 1853 uraufgeführt und im Baskenland angesiedelt. Eingebettet in Hintergrundwissen, kompetent vermittelt von Dramaturg und Projektleiter Christoph Blitt, erlebte das Publikum eine kurzweilige, charmante Opernstunde und die Sänger im intimen Rahmen der BlackBox Lounge hautnah: Martin Achrainer und Matthäus Schmidlechner buhlten als begnadete Komödianten hingebungsvoll um die Gunst der schönen Manuelita: Annina Wachter – preisgekrönt beim Bruckneruni-Operettenwettbewerb, auch mit dem OÖN-Publikumspreis – lieh der umworbenen Spanierin betörend frischen Charme und ihren wohlklingenden Sopran. Jinie Ka begleitete die amüsanten Wirren einfühlsam am Klavier. (kasch)

Fazit: "Oper am Klavier" präsentiert Raritäten mit viel Charme in intim-legerem Ambiente.

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at