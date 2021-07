Das Sommerkino vereint mehrere Reize, die man in Oberösterreich seit Jahrzehnten mit viel Engagement ausspielt: Abendglimmern, das in die Dunkelheit übergeht, Hitze, die sich in angenehme Wärme absenkt, bevor ein Film geboten wird, der das gewisse Etwas haben muss: Leichtfüßiges und/oder Tiefgründiges, ästhetische Qualität.