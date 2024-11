"Gladiator 2": Heimkommen in den Rausch der Arena

24 Jahre hat sich Ridley Scott Zeit gelassen: Jetzt ist sie im Kino, die Fortsetzung von "Gladiator". Und der 86-Jährige fackelt in der Frage, auf welche Reise er uns mitnehmen will, nicht lange herum – und das ist buchstäblich zu verstehen. Brennende Kanonenkugeln und Pfeile fliegen durch die Luft, gleich als die Geschichte von "Gladiator 2" beginnt, sich aus einer Schlacht zu schälen. Ein Pfeil "pfeift" in den Schiffsbauch einer römischen Galeere, die im Hafen der letzten freien Stadt