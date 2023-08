Heimatfilmfestival: "Hier sieht man Filme, die man sonst nirgendwo findet"

Direkt vor dem Kino wird die Salzgasse in Freistadt zur Sackgasse. Denn mitten auf der Straße steht ein Open-Air-Kino mit 200 Plätzen, davor laden Tische und Sessel zum Rasten ein. Hier ist am Mittwochabend, kurz vor der Eröffnung des Festivals "Der Neue Heimatfilm", jede Menge los. An den Tischen wird munter gefachsimpelt, im Kino werden Karten ausgedruckt, an der Bar gibt’s Popcorn und Cola.