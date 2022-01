Heilsame Klänge als Dank an alle Helfer in der Krise

Es war etwas Besonderes, sie gemeinsam am Mittwochabend im Linzer Brucknerhaus zu erleben, teilen sie doch alle das Herzblut für ihren Beruf: Musiker und Sänger, die ihre Profession während der Pandemie lange nicht ausüben durften – und alle medizinischen Kräfte, denen in den vergangenen fast zwei Jahren alles abverlangt wurde und auch weiterhin wird. Letzteren für ihren unermüdlichen Einsatz zu danken, war die Mission der "Tombola der Wertschätzung", initiiert von den OÖNachrichten.

Arbeit auf der Covid-Station

Rund 6000 Pflegekräfte haben bei der Initiative mitgemacht. Unter den insgesamt 2000 Preisträgern waren auch 250 Gewinner, die sich über Karten für Johann Strauß’ Operette "Wiener Blut" freuen durften.

Für manche war es der erste Besuch im Brucknerhaus, wie für Isabella Humer. "Ich freu’ mich, dass ich gewonnen habe", sagt die diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Vöcklabruck. Auf der Corona-Station hat sie das Leid hautnah miterlebt. "Fast jeden Tag ist jemand gestorben", erzählt die junge Frau. Überstunden? "Natürlich, ziemlich viele sogar." An viele Ausfälle im Team erinnert sich auch Eva Mayer: "Jeder muss überall arbeiten." Der Abend war für die Abteilungshelferin im Krankenhaus Steyr eine kurze Verschnaufpause. Schon gestern, am Feiertag, war sie wieder im Dienst.

Umso mehr mag sich erfüllen, was Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Leiter im Brucknerhaus, der Aufführung vorwegschickte: "Auch Musik kann heilen. Möge der Abend allen Stärke bringen und mögen ihre Herzen niemals brechen." Auch Rudolf Andreas Cuturi, Herausgeber der OÖNachrichten, begrüßte die Gäste persönlich, bevor das "Wiener Blut" auf der Bühne fließen durfte. Wie leicht perlender Champagner, in den das Johann Strauß Ensemble unter Guido Mancusi die Klänge seines Namensgebers verwandelte. Beschwingte Spiellust legte auch das stimmenstarke Ensemble in der halbszenischen Inszenierung von Susanne Sommer an den Tag: Brucknerhausherr Dietmar Kerschbaum ließ als Graf Zedlau nichts anbrennen. Weder bei Franziska Cagliari (Elisabeth Breuer mit charmanter Eleganz) noch bei Pepi Pleininger (lebendig und frisch: Theresa Grabner). Was seine Gattin mit Fassung trug (souverän als Gabriele: Volksoperngast Renate Pitscheider). Die Verwechslungskomödie flott voran trieben auch Hans Gröning (Fürst Ypsheim-Gindelbach), Michael C. Havlicek als Kammerdiener Josef und – in den Sprechrollen – Erich Josef Langwiesner (Graf Bitowski) und Gerhard Ernst (Kagler). Klassische Anmut verströmt das Europaballett St. Pölten.

Langer, dankbarer Beifall für zwei leichtfüßige Stunden sorgloser Freude zum Genießen.