Heidi Lackner: "Kunst als Beruf war für mich unvorstellbar"

Warum fängt eine Journalistin nach 30 Dienstjahren noch einmal neu an und wird freischaffende Künstlerin? Wenn die als älteste von drei Schwestern in Marchtrenk aufgewachsene Heidi Lackner über ihren Lebensent- und -umwurf spricht, klingt alles wie selbstverständlich. In der Galerie "Die Forum" in Wels werden ihre Ölgemälde ab 8. Juni im Rahmen der Gruppenausstellung "Damenwahl" zu sehen sein.