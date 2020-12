Heidecker-Kunstpreis: Ausschreibung läuft an

Zum achten Mal wird heuer der Gabriele-Heidecker-Frauenkunstpreis vergeben. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wird von der Linzer Grünen-Stadträtin Eva Schobesberger gestiftet und richtet sich an Künstlerinnen bzw. Künstlerinnenkollektive mit Linz-Bezug, deren Arbeiten sich mit dem öffentlichen Raum beschäftigen, gesellschaftspolitisch relevant und feministisch ausgerichtet sind. Benannt ist der Preis nach der 2008 verstorbenen Architektin Gabriele Heidecker, die mit Arbeiten im öffentlichen Raum bekannt wurde.

Wer den Preis erhält, entscheidet eine Jury, in der unter anderem Eva Blimlinger, Kultursprecherin der Grünen im Nationalrat und bis 2019 Rektorin der Akademie der bildenden Künste in Wien, vertreten ist. Einreichungen sind bis 28. Februar an linz@gruene.at möglich, der Preis wird am 24. Juni vergeben.

Infos: gabriele-heidecker-preis.at