Hedy Lamarr: Abgründe und Auflehnung, Triumphe und Tiefpunkte

Lamarr ist ein klingender Name, und er macht auf der Wiener Mariahilfer Straße gleich zwei Mal von sich reden. Einmal beim „Kaufhaus Lamarr“ – das Luxuseinkaufszentrum, ein früheres Prestigeprojekt von Rene Benko, thront nach dem Zusammenbruch der Signa-Gruppe als Rohbau an der Flaniermeile Österreichs. Ein zweites Mal dreht es sich – nur wenige Gehminuten entfernt – im Möbelmuseum Wien um Lamarr (mehr in der Box).