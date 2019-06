Hedwigs größter und fulminantester Auftritt war leider auch ihr letzter

Endlich, endlich hat sie es geschafft! Raus aus diesem "dunklen, mysteriösen Loch", in das sich ja doch kaum jemand verirrt. Nach vier Spielzeiten und 38 ausverkauften Vorstellungen ist Hedwig (Riccardo Greco) der Sprung von der Black Box in den Großen Saal des Musiktheaters gelungen – zum ersten, aber auch leider zum letzten Mal. Die Dernière des Kultmusicals "Hedwig & The Angry Inch" in der Regie von Johannes von Matuschka geriet am Donnerstag zum würdigen Schlusspunkt einer Erfolgsproduktion – und zum tränenreichen Abschied zweier Publikumslieblinge. Denn Hauptdarsteller Riccardo Greco wird Linz nach dieser Spielzeit in Richtung Baden verlassen, seine Bühnen-Partnerin Ariana Schirasi-Fard, die in "Hedwig" die Rolle des Yitzhak spielt, wechselt ans Kabarett Simpl nach Wien.

Zuvor zelebrierten die beiden aber noch einmal – vor ausverkauftem Haus – ihre Paraderollen. Greco, der sich zu Beginn spektakulär von der Decke abseilte, gab dabei mit Verve und Leidenschaft die ausgezuckte Punkrock-Dragqueen aus Ostberlin, die mit ihrem leidgeprüften Ehemann Yitzhak (großartig: Schirasi-Fard) und ihrer Begleitcombo "The Angry Inch" durchs Land tingelt. In einer mit Penis-Metaphern gespickten Mischung aus Konzert, Monolog und öffentlicher Psychotherapie erzählt Hedwig aus ihrem Leben: von der verrückten Mutter, dem Leben in der DDR, der inneren Zerrissenheit zwischen Mann und Frau, dem Ausbrechen aus der Tristesse durch die Heirat mit einem G.I. und von dem US-Rockstar Tommy Gnosis, der sie hintergangen hat.

Verbale Seitenhiebe en masse

Bei ihrer Abschiedsvorstellung teilten Greco und Schirasi-Fard verbal kräftig aus. Genussvoll wurde aus schlechten Kritiken in der Presse vorgelesen, in Richtung Publikum gestänkert ("Habt ihr leicht keine Karten mehr für den Hasen mit den Glubschaugen bekommen?") und selbst die Ex-Kollegen wurden nicht verschont. "Schmeckt nach Rob Pelzer" kommentierte Greco grinsend das Abschlecken des Bühnenbodens. Eine Riesengaudi. So sah das auch das textsichere Publikum, das – nicht nur bei dem Show-Höhepunkt "Wig In A Box" – wie bei einem Rockkonzert mitsang und mitklatschte. Zum Schluss gab’s Standing Ovations – und nicht nur bei den Darstellern feuchte Augen.

Fazit Keine Bühne ist zu groß für "Hedwig" – auch nicht jene im Großen Saal des Musiktheaters

Sondervorstellung: "Hedwig & The Angry Inch", Musiktheater Linz, 20.6.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at