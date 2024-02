Headbangen zum Bruckner-Rock

Das Ensemble um den Linzer Pianisten, Komponisten und unermüdlichen Kulturarbeiter David Wagner gehört zum Besten, was die österreichische Improtheater-Szene zu bieten hat. Am Mittwoch ging "Wagner & Co" unter dem Titel "Alles Bruckner, oder was?" zum 200. Geburtstag des Komponisten in die dritte Saison im Linzer Posthof.

Rasanter mag Anton Bruckner binnen gut zwei Stunden noch nie durchleuchtet worden sein. Köstlich improvisierte Liebesgeschichten wurden ihm angedichtet und Symposien mit schrägen Experten zum Thema "Bruckner und die Erdbeermarmelade" aus dem Ärmel geschüttelt. Norbert Trawöger, künstlerischer Leiter der Bruckner-Expo, grundierte die Tollerei auf der Querflöte, Landes-Kulturdirektorin Margot Nazzal warf den Bruckner-Wurlitzer mit den Vorgaben "London, Hide Park und Heavy Metal" an, worauf Schauspieler Markus Zett einen Bruckner-Rock zum Headbangen zelebrierte. Alt-Landeshauptmann Josef Pühringer sang solo Bruckners "Locus iste" und ließ den St. Florianer Prälatenwein als Oper vertonen.

David Wagner Bild: reinhard winkler

Das Publikum erfuhr außerdem, dass ABPU nicht Anton-Bruckner-Privatuniversität bedeutet, sondern AB-Pianisten-Ungemach. Wie allerdings David Wagner Bruckners Vierte improvisierte, war nicht Ungemach, sondern musikalischer Glücksfall. Gerne mehr davon: Am 2. 3. sind "Wagner & Co" in Kremsmünster zu Gast, am 15. 3. im GUGG Braunau. Die nächste Posthof-Bruckner-Session der Impro-Wagnerianer findet am 15. 5. statt.

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller