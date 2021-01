Hauptsache gemütlich? Heute ist der Tag der Jogginghose

Ob man sie nun schön findet oder nicht. Fakt ist: Die Jogginghose erfreut sich schon seit langem ungebrochener Beliebtheit. Dank Lockdown und Homeoffice hat sich das im Corona-Jahr noch einmal gesteigert. Denn es gab in den vergangenen Monaten wohl niemanden, der nicht zumindest hin und wieder in das bequeme Kleidungsstück geschlüpft ist. Sogar Vogue-Chefin Anna Wintour postete ein Bild von sich in Jogginghose.

"Kein Wunder, denn was wir jetzt am wenigsten brauchen, ist, dass uns auch noch das Gewand zwickt und einengt", sagt die Linzer Stilberaterin Martina Rieder-Thurn (www.image-consulting.at).

Geschmacksache, oder?

Ist das nun ein Sieg der Gemütlichkeit oder modische Zumutung? "Wie bei vielem liegt auch hier der Teufel im Detail", sagt Rieder-Thurn. "Da kommt es natürlich auf das Modell an: je hochwertiger der Stoff, desto citytauglicher das Outfit. Außerdem liebe ich Stilbrüche und das funktioniert mit Jogginghose wunderbar. Damen kombinieren sie etwa mit einer edlen Bluse und Blazer, Herren mit Rollkragenpulli und Sakko" rät die Stilberaterin.

Für den Linzer Designer Gottfried Birklbauer haben Jogginghosen nur zu Hause oder beim Sport ihre Berechtigung. "Selbst im Homeoffice sollte man Stil beweisen und nicht nur im Schlabberlook herumlaufen", sagt er. "Ich halte es da mit Karl Lagerfeld, der den legendären Spruch geprägt hat: Wer Jogginghosen auf der Straße trägt, hat die Kontrolle über sein Leben längst verloren."

Das sind die Trends 2021

Doch ungeachtet Lagerfelds Einwände sind Jogginghosen im Zuge des Athleisure-Trends (und der Krise) aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken und unterliegen mittlerweile selbst der Mode: Aktuell sind helle Modelle in, die Ton in Ton mit passenden Oberteilen getragen werden.

Für Trendanalyst Carl Tillessen vom Deutschen Mode-Institut in Köln ist die Jogginghose gar eine der größten Trends der Pandemie-Jahre und werde uns noch lange erhalten bleiben. "Wir haben monatelang die pflegeleichteste und bequemste Kleidung, die es auf dem Markt gibt, getragen", sagt Tillessen, "das werden wir wohl so schnell nicht wieder aufgeben."

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at