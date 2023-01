Hassliebe unter Lesben

Der Bekanntheitsgrad der finnisch-estnischen Autorin Sofi Oksanen (46) ist in Österreich noch überschaubar. In Finnland ist sie aber eine prominente Stimme des Feminismus. Ihre sieben Romane erhielten gewichtige Literaturpreise, insbesondere "Fegefeuer", ein Familienroman mit historischer Grundierung. Jetzt ist Oksanens zweiter Roman "Baby Jane" (2005) in deutscher Übersetzung (Angela Plöger) erschienen, die krasse Geschichte einer verhängnisvollen Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen.