Harry, Ron und Hermine trauern um "ihren" Hagrid

"Du bist ein Zauberer, Harry." Mit diesen Worten eröffnet der riesenhafte Hogwarts-Wildhüter Hagrid dem elfjährigen Harry Potter dessen Bestimmung. Diese berührende Szene werden Anhänger der Kinoreihe in Zukunft mit Wehmut sehen: Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane ist am Freitag mit 72 Jahren nahe der Stadt Falkirk in seiner Heimat Schottland gestorben.

"Mein Herz ist gebrochen"

"Robbie war einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe, und hat uns als Kinder am Set immer zum Lachen gebracht", erinnerte sich Daniel Radcliffe. Der 33-jährige Harry-Potter-Star war in acht Filmen an Coltranes Seite zu sehen.

Robbie Coltrane (1950–2022) Bild: APA/AFP/Carl Court

Beim Dreh zu "Der Gefangene von Askaban" habe er die Moral aufrechterhalten. "Wir mussten uns alle stundenlang in Hagrids Hütte vor sintflutartigem Regen verstecken und er erzählte Geschichten und machte Witze." Radcliffe sei "unglaublich glücklich, dass ich ihn treffen und mit ihm arbeiten durfte, und sehr traurig, dass er gestorben ist". Für Emma Watson (32), die als Hermine berühmt wurde, war "Robbie der lustigste Onkel, den ich je hatte, er war sehr fürsorglich und mitfühlend. Sein Talent war so riesig, dass es Sinn machte, dass er einen Riesen spielte." Rupert Grint (34), der Ron gab: "Mein Herz ist gebrochen. Ich werde niemals den Geruch von Zigarren und Bartkleber vergessen – eine wundervolle Kombination."

Die 5 besten Szenen von Hagrid aus Harry Potter 1:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Neben seiner berühmtesten Rolle als Hagrid war Coltrane auch in den Bond-Filmen "GoldenEye" (1995) und "Die Welt ist nicht genug" (1999) neben Pierce Brosnan zu sehen. Als KGB-Mann Valentin Zukovsky hatte er bei seinem ersten Auftritt so beeindruckt, dass man ihn ein zweites Mal für diese Rolle engagierte. Als Kriminalpsychologe Dr. Eddie "Fitz" Fitzgerald erspielte sich der Komödiant in "Für alle Fälle Fitz" außerdem drei Mal den britischen TV-Oscar, den BAFTA Award (1994, 1995, 1996), als bester Schauspieler.