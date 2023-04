"Harry Potter" wird zur Serie

Fans der großen Erzählungen des Bewegtbildes können sich freuen: Es wird neue Produktionen zu "Game of Thrones", "Harry Potter" und "Star Wars" geben.

So kündigte der US-Streamingdienst HBO Max zwei Serienereignisse an. Die Abenteuer von Zauberlehrling "Harry Potter", die als Kinofilme zum Erfolgsphänomen wurden, sollen als TV-Serie aufgelegt werden. Autorin J. K. Rowling wird als ausführende Produzentin dabei sein. Die Laufzeit der Serie mit neuer Besetzung für Harry, Ron und Hermine ist derzeit auf zehn Jahre angelegt. Auch ein neuer Ableger aus dem Universum der Serie "Game of Thrones" ("GoT") ist angekündigt, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight" ist in der Zeit vor "Game of Thrones" angelegt und spielt somit in einer Ära, in der die Targaryen-Linie noch auf dem Eisernen Thron sitzt: HBO Max zufolge wurde nicht nur eine Pilotfolge bestellt, sondern direkt eine Staffel. Sie soll unter anderen von Fantasy-Autor George R. R. Martin (74) produziert werden. Er verfasste die "Das Lied von Eis und Feuer"-Bücher, auf denen "Game of Thrones" beruht. Seine Romanreihe "Tales of Dunk and Egg" dürfte bei den neuen Spin-off-Episoden als Vorlage dienen.

Mit "House of the Dragon" gibt es bereits eine Serie zur Vorgeschichte von "GoT". Eine zweite Staffel dazu ist in Arbeit. Die Serie rückt das Haus Targaryen in den Fokus.

Der "Krieg der Sterne" breitet sich auch weiter aus: Daisy Ridley wird wieder in ihrer Rolle als Rey in einem Kinofilm zu sehen sein, der nach Episode 9 spielt, zudem sind drei weitere Kinofilm im Entstehen. Weiters wurde eine Serie namens "Star Wars Ahsoka" für Disney+ angekündigt.

