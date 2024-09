"Harry Potter"-Star Maggie Smith ist tot

Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie. Die Britin erhielt in ihrer über 70-jährigen Karriere zahlreiche Preise, darunter zwei Oscars, drei Golden Globes, vier Emmys und einen Tony Award.

Smith wurde am 28. Dezember 1934 in Ilford bei London geboren, bereits mit 17 Jahren stand sie als Viola in Shakespeares "Was ihr wollt" im Oxford Playhouse auf der Bühne. 1963 unterstützte sie Elizabeth Taylor und Richard Burton im Kinodrama "Hotel International". Bereits zwei Jahre später wurde sie für den Oscar nominiert, als sie die Desdemona neben Laurence Oliviers Othello spielte. Als ihr bester Film gilt "Die besten Jahre der Miss Jean Brodie" (1969), für den sie mit 35 einen Oscar erhielt. 1979 wurde der zweite Oscar fällig, für ihre Nebenrolle im Drama "Das verrückte California-Hotel". Gleichzeitig brillierte sie am Londoner West End und New Yorker Broadway.

