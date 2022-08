Harald Schmidt feiert und schließt TV-Comeback aus

Vor acht Jahren verabschiedete sich Harald Schmidt aus dem Fernsehen, heute feiert der frühere König des Late-Night-Talks seinen 65. Geburtstag. Ein Comeback auf der Mattscheibe ist für den Jubilar ausgeschlossen. "Nein, definitiv nicht", sagte Schmidt in einem Interview auf die Frage, ob ihn die Retrowelle nicht doch noch einmal ins Fernsehen spülen könnte. Lieber konzentriert sich Schmidt auf das Theater: Ab 3. September tritt er an der Volksoper Wien in "Die Dubarry" als Ludwig XV. auf. Seinen heutigen Geburtstag will er nicht groß feiern: "Es kann sein, dass wir im Rahmen von ‚Wir müssen alle sparen’ nur ein kleines Tischfeuerwerk machen. ‚Rhein in Flammen’ geht ja nicht, weil kein Wasser da ist."

Acht Monate hat Harald Schmidt noch, bis er offiziell in Pension gehen könnte. Seine Pensionsansprüche sind aber eher überschaubar, laut eigenen Angaben stehen ihm 272 Euro monatlich zu. Der Grund: "Ich war ja die meiste Zeit Freiberufler. Aber ich habe halt 15 Jahre voll einbezahlt, um eine Minirente zu kriegen." Diese plant Schmidt in Anspruch zu nehmen. "Die kassier ich auch knallhart, ich hab ja einbezahlt, das steht mir zu", so der 65-Jährige. "Das ist kein Almosen, das ist ein Deal, den ich mit dem Staat gemacht habe. Her damit!"

