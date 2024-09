Hapé Schreiberhuber: „Wir befinden uns gerade in einem Mythenwechsel“

Vom Winde verweht lächelt einem eine Geigerin auf dem Festival-Folder entgegen: Aliona Pietrowskaja spielt im 2011 gegründeten Styraburg Ensemble, zu erleben in einer Matinee (13. 10.). „Sie erinnert an Sandro Botticellis ,Venus‘ in den Uffizien, die in der Renaissance den Mythenwechsel eingeläutet hat“, sagt Hapé Schreiberhuber.