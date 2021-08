Hans Samhaber, Vordenker und Ikone der Volkskultur, ist tot

Er war Vordenker und Doyen der oberösterreichischen Volkskultur: Hans Samhaber aus St. Marienkirchen am Hausruck. Am Freitag ist der frühere Präsident (von 1992 bis 2007) des "Forums Volkskultur" im Alter von 84 Jahren gestorben. Er hinterlässt Ehefrau Johanna und drei Kinder. "Hans war ohne Zweifel eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Volkskultur in Oberösterreich. In erster Linie aber war er ein fantastischer Mensch. Ein wahrer Humanist, unendlich g’scheit. Man muss dem Herrgott danken für so einen tollen Freund", sagt OÖN-Volkskulturexperte Klaus Huber.

Geboren am 23. Jänner 1937, sollte Hans Samhaber ursprünglich eine kirchliche Laufbahn im Orden der Kapuziner einschlagen. "Ich habe aber festgestellt, dass das nicht mein Weg ist", sagte er in einem OÖN-Interview. Stattdessen wurde Samhaber Lehrer, zuerst in Eberschwang, später in St. Marienkirchen am Hausruck. Auch wenn der begeisterte Sportler – er war Vize-Landesmeister im 200-Meter-Lauf – das Ornat schließlich doch nicht überstreifte, der Glauben nahm während seines ganzen Lebens eine zentrale Rolle ein.

Ohne Scheuklappen, stets offen

Egal, ob Kirchenchor, Passions- und Adventsingen – die Volkskultur stellte für Samhaber stets mehr als ein schönes Hobby dar, sie war seine Passion. Berührungängste kannte er nicht. Sein Blick auf die Volkskultur war nie konservativ oder engstirnig. Kulturelles Erbe war für ihn etwas Lebendiges aus der Gegenwart. Seinen Blick richtete er in die Zukunft, nicht in die Vergangenheit. Auch als erster Vorsitzender des "Forums Volkskultur" ging Samhaber ohne Scheuklappen und offen für Neues ans Werk. Er einte die 25 Volkskultur-Verbände unter einem Dach, brachte sie dazu, mit einer Stimme zu sprechen. Auch initiierte er das biennale "Fest der Volkskultur". Huber: "Er war ein Weichensteller, dessen Wichtigkeit kaum überschätzt werden kann."

Seit 2015 belohnt die "Professor-Hans-Samhaber-Plakette" Menschen, die unermüdlichen Einsatz für die regionale Volkskultur zeigen. Nur einer von unzähligen Gründen, warum Hans Samhaber nie vergessen werden wird.