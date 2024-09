Handschrift von Hartmann von Aue in St. Florianer Bibliothek entdeckt

Der Textstreifen wurde 1987 aus einem Bucheinband herausgelöst und schlummerte seither unerkannt in der Fragmentesammlung. Stiftsbibliothekar Friedrich Buchmayr gelang bei der Neukatalogisierung nun der Nachweis, dass die sechs Zeilen aus dem berühmten Versroman "Iwein" von Hartmann von Aue stammen, berichtete das Augustiner-Chorherrenstift am Dienstag.

Der schwäbische Autor Hartmann von Aue führte mit seinen Versromanen "Erec" und "Iwein" Ende des 12. Jahrhunderts den legendären keltischen Ritterkönig Artus und seine Tafelrunde in die deutschsprachige Literatur ein. Der Zeitgenosse Walthers von der Vogelweide und des Nibelungenlied-Dichters wurde schon zu Lebzeiten als Klassiker verehrt.

Ergebnis gilt als Sensation

"Vergleichsstudien mit den 33 erhaltenen Quellen ergaben, dass unser Fragment aus einer noch unbekannten Handschrift stammt", sagte Friedrich Buchmayr. Dieses Ergebnis gelte in der internationalen "Iwein"-Forschung als Sensation. Nach Buchmayr weist die feine frühgotische Minuskelschrift in die Zeit um 1230. "Damit besitzt St. Florian ab sofort einen der ältesten Textzeugen des 'Iwein' überhaupt", freut sich der Stiftsbibliothekar. Das St. Florianer Fragment gehört zu einer Schlüsselszene, in der sich Ritter Iwein in seine spätere Frau Laudine verliebt. Buchmayrs wissenschaftliche Edition werde demnächst in der renommierten "Zeitschrift für deutsches Altertum" erscheinen, hieß es.

