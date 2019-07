Hampsons Stimme zog das Publikum in den Bann

Das "Salzkammergut Klassik Festival" lockte zum Wochenende zahlreiche Musikfreunde an die Veranstaltungsorte Attersee und Bad Ischl. Schon am Samstag setzte Festival-Intendant und Dirigent Martin Haselböck im Schloss Kammer mit dem Klavierkonzert Nr. 1 in C-Dur (Solist Gottlieb Wallisch) und der Bühnenmusik zu Goethes "Egmont" einen Beethoven-Schwerpunkt. Am Sonntag führte er ihn in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Bad Ischl fort. Mit der traditionsreichen "Wiener Akademie", dem von Haselböck vor mehr als 30 Jahren gegründeten Orchester, brachte er Beethovens Symphonie Nr. 6 in F-Dur, die "Pastorale", zur Aufführung.

Das beliebte und daher oft gespielte Werk hat man in einzigartigen Versionen der weltbesten Orchester gehört. Viel mehr als eine gewisse Solidität kann man Haselböcks Interpretation nicht zusprechen, auch bei Präzision und Dynamik ließ die "Wiener Akademie" in den ersten zwei Sätzen dort und da Luft nach oben. Zu einem großartigen Hörerlebnis, an dem auch die Kirchenakustik ihren Anteil hatte, machten Dirigent, Orchester und Solist Antonín Dvoráks "Biblische Lieder für Bariton und Orchester", op. 99. Für den Solopart konnte der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson gewonnen werden.

Er zog das Publikum durch die Qualität seiner Stimme und eine sehr einfühlsame Interpretation dieser nuancenreichen Komposition in seinen Bann. Dvorák wählte aus den Psalmen des Alten Testaments zehn recht unterschiedliche Texte. Die variierenden Gottesbilder vom Allmächtigen, der über die Feinde triumphiert, bis hin zum "guten Hirten" vermitteln sich in abwechslungsreichen, wirkungsvollen Klanggebilden, die von Thomas Hampson und der Wiener Akademie kongenial umgesetzt wurden.

Fazit: Antonín Dvoráks "Biblische Lieder" waren das Glanzlicht des Salzkammergut Klassik Festivals.

Salzkammergut Klassik Festival: Wiener Akademie unter Martin Haselböck, Thomas Hampson (Bariton), Pfarrkirche St. Nikolaus, Bad Ischl, 14. Juli 2019