Als Magdalena "Leni" Gruber ihren Film für die Bewerbung an der Wiener Filmakademie realisierte, war es nicht so, dass sie damit auf das Team des Jugendmedienfestivals in ihrer Heimat Wels zugehen musste. "Man ist seitens der Youki von selbst an mich herangetreten und hat mir Mut gemacht, meine Arbeit bei ihnen einzureichen." Für die 31-jährige Regisseurin war das der erste Beweis dafür, "dass man hier einen riesigen Fokus auf regionale Filmschaffende legt".