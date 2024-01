Hässliche Morde einer schönen Mörderin

In der "True Crime"-Reihe des Gmeiner-Verlags ist der Debütroman der Linzer Autorin Nina Jelinek erschienen. Der reale Kriminalfall, den Jelinek in fiktionaler Form abhandelt, liegt weit zurück. Am 6. Dezember 1938 wurde die 40-jährige Martha Marek, eine auffallend schöne Frau, in Wien wegen vierfachen Mordes zum Tode verurteilt. Hitler lehnte ein Gnadengesuch ab. Marek starb als erste Delinquentin auf der neuen Guillotine, die kurz vorher von Berlin nach Wien transportiert worden war.