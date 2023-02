Händel gut auf den Kopf gestellt

Das MusikTheater an der Wien pflegt am Ausweichspielort Museumsquartier und unter neuer Intendanz seine Händel-Tradition: am Montag mit packendem Klima-Aktivismus und dem Kampf gegen Machtmissbrauch auf Grundlage von Händels selten gespieltem Oratorium "Belshazzar". Regisseurin Marie-Eve Signeyrole greift brandheiße Themen auf: Hier müssen Menschen um Wasser kämpfen, das von Potentaten aus einer Handels-"Quelle" zu beziehen ist. Wer dahintersteckt, ist Belshazzar, der sein Volk versklavt hat. Die Parallelen zu aktuellen Geschehnissen bekommen mit Videosequenzen im Sinne einer Liveschaltung zu Schauplätzen menschlicher Grauslichkeit Aktualität.

Was das mit Händels Oratorium zu tun hat, mag in Frage gestellt werden. Doch vieles, was Signeyrole in die beeindruckende Ausstattung von Fabien Teigné (Bühne) und Yashi (Kostüme) gestellt hat, lässt sich aus dem Text interpretieren und hat packende Konsequenz in der Durchführung. Ein spannender Abend entsteht, der durch den großartigen Zugang zur Musik von Christina Pluhar und ihrem Ensemble L’Arpeggiata gekennzeichnet ist. Pluhar setzt zusätzliches Schlagwerk ein und bleibt scheinbar bis auf wenige herausstechende Festmusiken im Hintergrund, wo das Ensemble fein phrasierend den Ton angibt und die Sänger perfekt unterstützt.

Robert Murray spielt Belshazzar ausdrucksstark und setzt die händelsche Tenorpartie fein um. Jeanine de Bique rutscht als seine Mutter Nitocris ins Zentrum und darf daher die meisten Arien zelebrieren, was ihr mit Verzierungen in den Da-capo-Teilen stilistisch und gestalterisch überzeugend gelingt. Vivica Genaux mutiert als Cyrus vom König zur Klimaaktivistin, die über Belshazzar triumphiert und die kleine Rolle fein gestaltet, wie auch Eva Zaïcik als zur Biotechnologin verwandelter jüdischer Prophet. Michael Nagl ist ein feiner Gobrias, und der Arnold Schönberg Chor spielt in allen Facetten seine Meisterschaft als Opernchor aus.

Fazit: Eine Händel-Lesart mit inhaltlicher Stringenz und interpretatorischer Konsequenz.

Autor Michael Wruss