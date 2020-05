Haders Spott-Video über Verschwörungstheoretiker wird zum Klickhit

Hubschrauber versprühen Desinfektionsmittel, mit Essig gurgeln und Luft anhalten kann eine Covid-Infektion heilen, Bill Gates will durch Impfungen die Weltbevölkerung reduzieren und in Wirklichkeit gibt es ihn ja gar nicht, den Corona-Virus. Diese und ähnliche Verschwörungstheorien kursieren derzeit im Netz. Mögen sie noch so absurd klingen, Fake News verbreiten sich gerade in Krisenzeiten wie Lauffeuer im Internet, werden vielfach geteilt und leider auch geglaubt. Denn die große Unsicherheit scheint ein idealer Nährboden für Fake News und Verschwörungstheorien zu sein.

Bevölkerungsaustausch und Mannerschnitten

Mit rationalen Argumenten kommt man im Gespräch mit überzeugten Verschwörungstheoretikern bekanntlich selten voran. Und so versucht der Kabarettist Josef Hader, ihnen mit Humor den Wind aus den Segeln zu nehmen. In einem gut vier Minuten langen Facebook-Video zieht er Aluhut-Träger und Fake-News-Verbreiter süffisant durch den Kakao.

Vor passender Kulisse und stilecht gekleidet spricht er über die Ergebnisse seiner intensiven Internet-Recherchen, "verdammt viele Zufälle", den "großen Bevölkerungsaustausch" und Manner-Schnitten. Kann es denn ein Zufall sein, dass letztere immer genau in eine Packung passen? Sehen Sie sich das Video an, und bilden Sie sich selbst ein Urteil:

Mehr als eine halbe Million Mal wurde der Satire-Clip "Hader deckt auf: Die große Verschwörung" in den vergangenen Tagen angeklickt. Er ist damit der erfolgreichste in einer Reihe von pointierten Videokommentaren, die Hader einmal wöchentlich veröffentlicht, um das Online-Angebot auf seiner Website https://player.hader.at/ zu bewerben.

In weiteren Videos spricht der 58-jährige Mühlviertler mit viel Augenzwinkern über seinen Baumarktbesuch ...

... beschäftigt sich mit Übersinnlichem ...

... oder erklärt, wie sich der Tagesablauf in Quarantäne optimal strukturieren lässt:

