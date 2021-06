17 Jahre ließ sich Josef Hader Zeit, bis er nach "Hader muss weg" wieder ein neues Kabarettprogramm schrieb. Am Donnerstagabend war es so weit: Der gebürtige Waldhausner stellte "Hader on Ice" im Wiener Stadtsaal vor – eine pointenreiche, bissige Abrechnung mit einer selbstzufriedenen Wohlstandsgesellschaft voller Widersprüche und Egoismen. Am Tag danach trafen die OÖNachrichten einen gelösten Josef Hader zum Interview.