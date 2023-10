"Hackney Diamonds": Das sind die 12 Tracks des neuen Rolling Stones-Albums in der Einzelkritik

"Angry": Mit dieser Nummer kündigte die Band Anfang September ihr neues Album an. Wahrhaftiger Stones-Rock mit einfachen, Ohrwurm-aktivierenden Riffs von Keith Richards. Leichter Beigeschmack von "Start Me Up" und – wer’s noch kennt – dem Sound von REO Speedwagon. Hitnummer. .responsive-container { position: relative; padding-bottom: 53.25%; height: 0; overflow: hidden; } .responsive-container, .responsive-container iframe { max-width: 1920px; max-height: 1080px; }