Er ist der populärste Geiger der Gegenwart, seine musikalische Klammer umspannt Rock, Pop und Klassik. Zu seinem 40er im vergangenen Jahr beschenkte sich David Garrett mit dem Crossover-Album "Alive – My Soundtrack", die 2022 folgende Tour bringt ihn für zwei Konzerte zu "Klassik am Dom" in Linz. Im OÖN-Interview spricht der 41-Jährige über Selbstzweifel, das Scheitern, wie ihm Fans begegnen und das Selbstverständliche an der Corona-Impfung.