"GZSZ" feiert am Donnerstag den 30. TV-Geburtstag

Am Donnerstag feiert die täglich ausgestrahlte Vorabendserie ihren 30. Geburtstag – mit einer Jubiläumsfolge in Spielfilmlänge am Donnerstag (19.40 Uhr).

In der Hauptrolle eines der wichtigsten "GZSZ"-Gesichter: Wolfgang Bahro als Jo Gerner, der seit 1. Februar 1993 (Folge 185) dabei ist. Die Rolle des 61-Jährigen ist mittlerweile eine Serienlegende.

Viele Highlights gab es bei den bisherigen 7510 Folgen. Beim Gastauftritt von Gerhard Schröder gab es einen Zuschauer-Rekord. Am 22. Juni 1998 schauten 6,73 Millionen Menschen die 1500. Folge. Weitere prominente "GZSZ"-Gäste waren unter anderen Thomas Gottschalk, Hape Kerkeling und eine Band, die 1994 durch ihren Auftritt sogar einen Hype auslöste: die niederländische Boygroup "Caught in the Act" ("Love is Everywhere"). Die beste Einschaltquote der Seriengeschichte fuhr "GZSZ" am 24. Juni 2002 mit Folge 2500 ein, 7,14 Millionen sahen zu.

" GZSZ"-Schauspieler wurden zu Gesang-Stars. Oliver Petszokat ("Oli P.", "Flugzeuge im Bauch"), Jeanette Biedermann und Yvonne Catterfeld feierten Charterfolge.

Monumentaler Fundus

Die "GZSZ"-Garderobe enthält 25.800 Kostümteile, darunter 480 Paar Schuhe. Auch in der Maske gibt es einen ordentlichen Verschleiß. Dort werden an den Drehtagen, die meist zwischen sieben und 18.45 Uhr stattfinden, jährlich durchschnittlich 8000 Wattestäbchen und 23 Kilo Puder verbraucht.

Über eine Einstellung der Daily-Soap-Serie denkt man beim Privatsender RTL bei dieser Erfolgsstory nicht nach.