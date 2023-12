Guter Wolf? Böser Wolf? - Ausstellung im Schlossmuseum geht der Frage nach

In der Steinzeit hatten die Menschen noch ein kooperatives Verhältnis zum Wolf. Man teilte sich Lebensraum und Nahrung. Das änderte sich, als der Mensch sesshaft wurde und Viehzucht betrieb. Ergänzend zur Nahrung aus dem Wald, waren die so genannten Nutztiere für den Wolf leichte Beute. Hier dürfte der Auslöser für die Feindschaft zwischen Mensch und Wolf liegen, die mit der Ausrottung des Wolfs in Mitteleuropa ihren Höhepunkt erreichte. Mit der Rückkehr des Wolfs in unsere dichtbesiedelte Kulturlandschaft wird er wieder zunehmend als Bedrohung empfunden und bekämpft, obwohl die Gefährdungsstatistiken ein anderes Bild zeichnen: jenes des extrem scheuen und zurückgezogenen Tieres.

Bis in die Antike und noch weiter reicht die Vorstellung vom „bösen Wolf“ zurück. Die animistische Vorstellung vom Wolf als Krafttier ging weitgehend verloren. Dem gegenüber gewann der Mythos vom Werwolf Raum in den Köpfen. Insgesamt hat der „böse Wolf“ in Europa eine lange kulturhistorische Tradition. Die Ausstellung im Schlossmuseum Linz geht der Frage nach, woher die Angst vor dem Wolf rührt und führt sie zum Teil auf den 30-jährigen Krieg zurück, als sich Wölfe mangels Nahrung in den geplünderten Wäldern über die gefallenen Soldaten auf den Schlachtfeldern hermachten. Ausstellungskuratorin Mona Horncastle beleuchtet aber auch die häufig zu wenig beachteten, positiven Effekte des Wolfs auf das Ökosystem. Die Kulturwissenschafterin präsentiert nicht nur die vielstufige Ernährungspyramide des Beutegreifers in Form ausgestopfter Tiere - von der Spitzmaus zum Elch -, sondern holte Arbeiten von mehr als 20 Künstlern zusammen, um einen Vermittlungsraum rund um den Wolf schaffen. Zwischen Faszination und Schrecken tut sich im Schlossmuseum im wahrsten Sinn des Wortes ein großer Raum auf. Ob sich dadurch die öffentliche Diskussion um so genannte Risiko- oder Problemwölfe, die es gnadenlos abzuschießen gelte, ebenfalls öffnet, bleibt zu wünschen. Empfehlenswert ist, die Ausstellung im Rahmen einer Führung zu besuchen.

Ausstellung „Vom Krafttier zum Angsttier - Kulturgeschichte des Wolfes“, Schlossmuseum Linz, 13. Dezember 2023 bis 1. September 2024

Info: https://www.ooekultur.at/

Autor Klaus Buttinger Redakteur Magazin Klaus Buttinger