"Gute Filmmusik nimmt den Hörer auf eine einzigartige Fantasiereise mit"

Von "Star Wars" über "Harry Potter" bis hin zu "Indiana Jones" – am 31. Jänner gibt’s im Brucknerhaus die größten Klassiker der Filmmusik zu hören. Durch den Abend mit dem "New Vision Symphony Orchestra" führt Bill Mockridge (72), bekannt als "Erich Schiller" aus der "Lindenstraße".

OÖN: Wie verstehen Sie Ihre Rolle bei "Hollywood’s Greatest Hits"? Als Conférencier, als Gastgeber, als Erzähler?

Bill Mockridge: Als Verbindungsstück zwischen Musik und Zuhörer. Das heißt, ich versuche, mit Anekdoten, Trivia und Hintergrundinfos die Zuschauer an das Stück heranzuführen. Worauf sollte man beim Hören achten? Woher bezog der Komponist seine Inspiration? Dadurch sollen die Zuschauer das Konzert noch intensiver genießen können. Wir arbeiten auch mit tollen Lichteffekten. Es wird ein lebendiger, aufwühlender Abend, das kann ich Ihnen versprechen.

Ihre persönliche Lieblingsanekdote?

Ohne zu viel zu verraten: Die Art und Weise, wie Komponisten an Ideen kommen, finde ich wahnsinnig spannend. So war "Fluch der Karibik" für Hans Zimmer anfangs ein Riesenproblem. Er hatte keinen Plan, wie er an die Sache herangehen sollte. Also flog er nach Hawaii, setzte sich an den Strand und hörte zwei Tage lang den Wellen zu. Aus dem Rhythmus der Wellen entstanden dann die ersten Ideen, die ersten Melodien. Zimmer ist überhaupt eine spannende Figur.

Inwiefern?

Zimmer ist ein Autodidakt, der nie den einfachen Weg gegangen ist. Als Musikstudent war er eine echte Katastrophe und flog aus sieben oder acht Schulen (lacht). Er arbeitet intuitiv und brachte sich durch die Beschäftigung mit Synthesizern das Handwerk bei. Ganz im Gegensatz zu John Williams, der ja ein "klassischer" Komponist ist und die Musik von der Pike auf gelernt hat.

Was muss gute Filmmusik vermögen? An welchem Punkt wird aus Untermalung von Filmszenen etwas Eigenständiges, das auch abseits der Leinwand funktioniert?

Filmmusik – egal wie gut sie auch ist – muss aufpassen, dass sie nicht zu eigenständig wird. Sie muss dem Film dienen, Atmosphäre unterstützen und trotzdem eine eigene Identität entwickeln. Es ist ein Balanceakt. Gute Filmmusik nimmt den Hörer auf eine einzigartige Fantasiereise mit, erzeugt Bilder im Kopf und versetzt in emotionale Zustände.

Es sind jetzt vier Jahre, seit Sie als "Erich Schiller" in der "Lindenstraße" das Zeitliche segnen mussten. Spüren Sie seinen langen Schatten immer noch?

Nein. Traurig ist nur, dass ich mit dem tollen Team – den anderen Schauspielern, den Kameraleuten, den Maskenbildnern – nicht mehr zusammen bin. Wir waren 25 Jahre lang eine große, glückliche Familie. Das vermisse ich sehr.

Wie haben Sie den Tag nach der Ausstrahlung der verhängnisvollen Folge 1559 erlebt?

Es war, sagen wir so, "interessant", was damals abging (lacht). Ich war auf den Titelseiten aller Zeitungen und Magazine. Aber als fiktive Figur: "Erich Schiller ist tot!" Dass eine Nation derart um eine Serienfigur trauern kann, fand ich bemerkenswert. Zu meiner Frau habe ich damals lachend gesagt: "Frechheit! Wenn ich, Bill Mockridge, sterbe, steht das maximal auf der letzten Seite vom Hintertupfinger Wochenblatt." Scherz beiseite, es war ein wunderbares Gefühl, dass eine Figur, die man 25 Jahre lang gespielt hat, derart tiefgehende Emotionen zu erzeugen vermag.

Sie haben sechs Söhne – darunter Comedian Luke Mockridge – die alle im Showbusiness tätig sind. Welchen Ratschlag haben Sie Ihren Kindern mitgegeben?

Meinen Jungs habe ich gesagt, dass es mir egal ist, was sie werden wollen. Nur dass sie etwas finden müssen, das sie mit vollem Herzen lieben und mit Leidenschaft machen. Gelingt einem das, muss man nie arbeiten. Denn Spaß ist nicht Arbeit! Dass alle sechs Jungs im Showgeschäft gelandet sind, ist extrem praktisch für mich. Denn da kann ich mitreden und mit allerlei guten Ratschlägen parat stehen (lacht). Wären sie Banker geworden, stünde ich schön blöd da.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at