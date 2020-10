Clara ist eine Nomadin. Als Co-Pilotin einer spanischen Billigfluglinie hetzt sie von Flughafen zu Flughafen, immer unterwegs, nie am Ziel. Ihr Privatleben ist genauso rastlos: Als Kind missbraucht, gönnt sie sich keine Ruhe und jettet zwischen zwei Liebhabern hin und her. Den einen, Gabrio in Madrid, kann sie nicht loslassen, an den anderen, Matthias in München, will sie sich nicht binden.