Gunkl und die Klimakleber

"Nicht nur, sondern nur auch" heißt das neue Programm von Günther Paal alias Gunkl. Das versteht der 62-Jährige, so der Untertitel, "als ziemlich ungeordneten Versuch, über die Ordnung zu reden". Ebenfalls neu ist das Buch "Die Getränke gehen aufs Haus", in dem er mit Georg Breinschmid 333 Sprachspiele erfand und illustrierte. Im Interview erläutert Gunkl, was der komplizierte Titel meint, warum ohne Ordnung alles Gatsch ist und weshalb er die Klimakleber unterstützt.