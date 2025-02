Gunkl: "Dass Klimaschutz kaum noch ein Thema ist, wird uns noch massiv in den Arsch beißen.“

Verstehen Sie grob, was ich meine?“ Ausschweifend antwortet „Gunkl“ Günther Paal (62) im Gespräch mit was ist los?. Seine geistigen Höhenflüge verpackt der Wiener Kabarettist auch auf der Bühne stets genüsslich in Schachtelsätze, denen man aufmerksam folgen muss – bis er sich in seinen immer irrwitzigeren Gedankenschlaufen selbst verheddert. Seit mehr als 30 Jahren zelebriert Gunkl so die Lust am Denken und verballhornt professorale Eitelkeiten.