Grundgütiger Gouda! Zwei Mäuse erobern die Welt

Zwei Mäuse wie Tag und Nacht: Meinhard liebt das Leben am Land, bedient sich gerne am Buffet im Weizenfeld oder am Euter von Kuh Maresi. Charly kostet das Leben in der Stadt aus, feiert Partys und düst mit dem "Skäsboard" herum. Gestern hatte der Klassiker "Die Stadtmaus und die Landmaus" in einer ideenreichen, sprachlich runden Bearbeitung von Nora Dirisamer für Kinder ab drei im Theater des Kindes Premiere.

Regisseurin Caroline Ghanipour gelang mit geringem Aufwand (Bühne: Georg Lindorfer) eine temporeiche Reise durch Stadt und Land. Christian Lemperle und David Baldessari brillieren als fidele Mäuse, die einander schlussendlich akzeptieren, wie sie sind.

Fazit: Kurzweilig, witzig, lehrreich – einfach entzückend!

Weitere Vorstellungen am 4. März, 16 Uhr, 11./12. März (je 16 Uhr), 14. März (10 Uhr), 25. März (16 Uhr). theater-des-kindes.at

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn