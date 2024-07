Großstadtromane wiederentdeckter Schriftstellerinnen

Maria Lazar und Maria Leitner sind einander nie begegnet, haben aber mehr gemeinsam als den Vornamen. Beide wurden in den Neunzigerjahren des 19. Jahrhunderts geboren, beide stammten aus jüdisch-bürgerlichen Familien der Donaumonarchie.Sie gingen schon früh eigenständige Wege und konnten sich, was für Frauen damals nicht leicht war, in der Literaturszene der Zwischenkriegszeit behaupten. Dann kam aber die NSDAP an die Macht.