Großes Kino über das Leben kleiner Kinder

Oscar-Preisträger Joaquin Phoenix ("Joker") zeigt sich in Mike Mills’ großherzigem Drama "Come on, Come on" von seiner herzerfrischenden Seite als Onkel seines neunjährigen Neffen. Es ist ein kleiner, leiser Film, der große Themen mit den Augen junger Menschen anpackt und ab heute im Kino zu sehen ist.

In diesem Film spielt Phoenix einen Radiojournalisten namens Johnny, der durch die USA reist, um Kinder zu interviewen und sie über ihr Leben, ihre Ängste und ihre Träume zu befragen. Die Antworten gehen auseinander. Manche sind ängstlich, manche sind hoffnungsvoll, manche wollen, dass die Welt eine bessere wird, andere wollen einfach nur, dass die Welt sie so sieht, wie sie sind.

Kinder und ihre Welt

"Ich glaube nicht, dass die Welt untergeht, ich glaube einfach, dass die Welt nicht mehr so sauber sein wird wie früher", sagt ein junges Mädchen sehr sachlich.

Es sind echte Antworten von "echten" Kindern (und keinen Schauspielern), die Mike Mills in seinem Film verstreut, darunter Devante Bryant, ein Neunjähriger, der später erschossen wurde. Die Kinder sprechen über ihre Angst vor globaler Erwärmung, Rassismus und Krieg. Sie reden darüber, dass sie sich einsam fühlen und Erwachsene ihnen nicht zuhören. Ihre Antworten verleihen dem Film, den Mills mit seinem Kameramann Robbie Ryan ("The Favourite") in Schwarzweiß gedreht hat, einen tieferen, dokumentarischen Hintergrund.

Schon bald wird Johnny, ein alleinstehender Kerl, sein "eigenes" Kind bekommen, seinen neunjährigen Neffen Jesse (wunderbar gespielt von Woody Norman), auf den er ein paar Wochen aufpasst, weil sich seine Mutter (Gaby Hoffmann) nicht um ihn kümmern kann.

Mike Mills, der Autor und Regisseur hinter so persönlichen Filmen wie "Beginners" (2010) und "Jahrhundertfrauen" (2016), verzichtet auf simple Schuldzuweisungen über den desolaten Zustand der Welt und malt Erwachsene als Menschen, die genauso verloren sind wie die viel jüngeren. "Come on, Come on" hat nicht alle Antworten, stellt aber die richtigen Fragen.

"Come on, Come on", USA 2021, 109 Min., ab heute im Kino

OÖN Bewertung: