Großer Jubel über das außergewöhnlich Normale

Es ist etwas Außergewöhnliches, wenn man über das ganz Normale jubeln kann – wenn das, was von einem Abend mit Martha Argerich und ihrer langjährigen Duopartnerin Lilya Zilberstein wie am Mittwoch im Rahmen des Brucknerfests erwartet wird, tatsächlich eintritt: Klavierspiel in Perfektion.