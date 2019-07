Große Stimme, große Ausstrahlung

Zu Österreich pflegt der britisch-georgische Superstar Katie Melua eine ganz spezielle Beziehung. Denn ihre beste Freundin aus Kindheitstagen lebt seit vielen Jahren in Wien. Diese war, ebenso wie auch Meluas Ehemann James, am Freitag beim Sommertour-Auftakt auf dem Linzer Domplatz im Publikum. Vor 3500 Fans lieferte die 34-Jährige bei ihrem zweiten "Klassik am Dom"-Gastspiel nach 2012 einen so bezaubernden wie herzerwärmenden Auftritt ab.

Vom Auftaktsong "Belfast (Penguins and Cats)" an überzeugte Katie Melua mit großer Stimme und ebensolcher Ausstrahlung. Wie kaum jemand anderer vermag sie höchst elegante, leicht melancholisch angehauchte Kuschelpopsongs zu schreiben, die den Hörer mit Glückseligkeit und Wohligkeit förmlich einlullen.

Wenn Edelkitsch, dann so bitte

Mit "Nine Million Bicycles", "Call Off The Search", "Maybe I Dreamt It" oder auch "I Cried For You" hatte Melua in Linz etliche solch seelenvolle Tränenzieher-Balladen im Programm. Ebenfalls sehr schön gerieten das episch dröhnende "The Flood", der "Planes Song" sowie das teilweise in Georgisch gesungene "If You Are So Beautiful". Hach, wenn schon musikalischen Edelkitsch, dann genau so bitte!

Dass ausgerechnet die geschickt ins Set gestreuten Coverversionen zu den Höhepunkten der Show zählten, ist kein Seitenhieb auf ihre eigenen Songwriter-Fähigkeiten, sondern zeigt lediglich, wie mühelos sich Melua fremdes Material aneignen kann, um daraus etwas Eigenständiges zu machen. So geriet die Deutung von Leonard Cohens "In My Secret Life" sensationell, ebenso wie ihre Aneignung von Blacks "Wonderful Life" oder das als wunderschöne, als Zugabe solo an der Akustischen gespielte "Diamonds Are Forever", bei dem die exzellente Band um ihren jüngeren Bruder Zurab an der Gitarre eine Verschnaufpause erhielt. Lediglich Janis Joplins "Kozmic Blues" ging in die Hose. Den lasziven Blues-Vamp nahm man der Engelsgleichen nämlich nur sehr schwer ab.

Fazit Wunderschöne Musik vor wunderschöner Kulisse. Das passte.

Klassik am Dom: Katie Melua, Domplatz Linz, 12. Juli

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at