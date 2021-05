Mit großem Zuspruch für die sängerischen Leistungen ging am Samstag endlich die "echte" Premiere von Vincenzo Bellinis Oper "I Capuleti e i Montecchi" vor Publikum über die Bühne des Musiktheaters. Via Streaming war die Produktion bereits online zu sehen und – wenig überraschend – natürlich in einem mit Menschen gefüllten Theatersaal wesentlich mitreißender und emotional direkter.