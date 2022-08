Caroline Peters ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen im deutschen Sprachraum. Sie ist ein Ass im Komödienfach, überzeugt aber genauso mit ernsten Rollen. Am 14. August spricht der Bühnenstar in Gmunden mit Entertainer Harald Schmidt. OÖN: Frau Peters, worüber würden Sie denn als Talkgast am liebsten mit Harald Schmidt reden? Caroline Peters: Am liebsten über seine enorme Expertise mit Publikum, nachdem er jahrelang täglich eine Fernseh-Show mit Zuschauern moderiert hat. Schmidt selbst