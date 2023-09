Großartiges Wechselspiel mit Händel und Mozart

Stücke, die die triumphale Wirkung von Musik zum Thema haben, standen am Sonntag im Linzer Brucknerhaus im Zentrum: kirchliche Cäcilienmusik von Georg Friedrich Händel in Bearbeitungen von Wolfgang Amadeus Mozart. Heinz Ferlesch interpretierte dabei genauer gesagt mit seinem Chor Ad Libitum und dem Barockensemble Barucco "Alexanderfest" und die "Ode auf St. Caecilia". Es entstand ein faszinierendes Hin und Her: Man hörte Händel und doch wieder nicht. Man glaubte Mozarts Orchestrierungskunst zu