Großartige Musik an der Schnittstelle zur Neuzeit

Bei seinem Konzert in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung, das am Sonntag den 41. Brunnenthaler Konzertsommer eröffnete, führte das Ensemble beauty farm weit zurück in die Zeit des 15. Jahrhunderts, in eine Zeit des Umbruchs von der Kunst des späten Mittelalters hin zu einer neuen Musik, die die technischen Errungenschaften des Kontrapunkts mit der ausladenden Klanglichkeit englischer Musiker verbindet.