Grippewelle hat Österreich noch fest im Griff

Das ließ am Donnerstag die Österreichische Gesundheitskasse verlauten. Die meisten Betroffenen erholen sich danach gut, für 160 Patienten war diese Saison bereits ein Krankenhausaufenthalt notwendig. Symptome sind Kältegefühl, Fieber, Halsschmerzen, Schnupfen, Husten, Glieder- und Kopfschmerzen. Ein grippaler Infekt hält meist bis zu sieben Tage an, echte Grippe kann mehrere Wochen dauern. Mit dem österreichischen Impfprogramm kann man sich um sieben Euro gegen Influenza, also die echte Grippe, impfen lassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper