"Griechenland" mit Thomas Stipsits: Seicht, kitschig, kaum komisch

Thomas Stipsits und Ex-Frau Katharina Straßer als Liebespaar in "Griechenland"

Erwin Steinhauer, Andreas Vitasek, Katharina Straßer und allen voran Thomas Stipsits: Das "Who is Who" der österreichischen Komödienkunst ist im Film "Griechenland" versammelt – und trotzdem wird kein Kultfilm daraus. Im Gegenteil: Der Selbstfindungstrip mit dünner Handlung und erwartbarem Ausgang wird vermutlich vor allem einem gefallen – Morpheus, dem griechischen Gott der Träume.