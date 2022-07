Gregory Porter: Der Mann, der auch das Telefonbuch vorsingen könnte

Gregory Porter ist ein Gigant. Die Statur eines professionellen Football-Spielers, die Pranken eines Boxers. Doch weitaus mächtiger noch als seine Physis ist die Stimme des 50-jährigen Kaliforniers, ein so betörender wie kraftvoller Bariton, mit dem er das Telefonbuch rezitieren könnte und trotzdem Gänsehaut evozieren würde. Am Freitagabend gastierte der Heilsbringer des Vocal-Jazz bei "Klassik am Dom" auf dem Linzer Domplatz.