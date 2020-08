Am 11. Juli 2021 kehrt Gregory Porter (48) zurück auf den Linzer Domplatz. Mit im Gepäck hat die amerikanische Jazz-Ikone dann auch das neue Album "All Rise", das diesen Freitag erscheint. OÖN: Sie haben "All Rise" in L.A. und Paris aufgenommen. Es gibt wohl keine zwei Städte, die unterschiedlicher sind als der Westküsten-Moloch und die "Stadt der Liebe". Wie kam’s dazu? Gregory Porter: Paris ist eine Stadt des Kunsthandwerks. Es gibt hier Schuhmacher,